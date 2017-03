Stuttgart.

In einer Disco in Stuttgart hat ein Unbekannter Reizgas versprüht und damit vier Menschen verletzt. Sie wurden am frühen Samstagmorgen mit Atemwegsreizungen ins Krankenhaus gebracht. Die restlichen Besucher wurden ins Freie geschickt, bis die Disco nach Luftmessungen und Entlüftung durch die Feuerwehr wieder freigegeben wurde, berichtete die Polizei am Samstag. Bei einer Durchsuchung wurde ein Tierabwehrspray gefunden. Der Verursacher flüchtete, die Ermittlungen dauerten noch an.