Stuttgart Von Laster eingeklemmt und tödlich verletzt

Stuttgart-Zuffenhausen.

Ein 37-Jähriger ist am Mittwoch von einem Lastwagen eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Der Mann hatte gegen 11.25 Uhr an einer Rampe gearbeitet. Ein 53-Jähriger rangierte mit dem Lastwagen an der Rampe. Dabei wurde der Arbeiter offenbar zwischen Lastwagen und Laderampe eingeklemmt. Rettungskräfte und Notarzt kümmerten sich um den Verletzen und brachten ihn ins Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag.