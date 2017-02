Stuttgart Von Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

Stuttgart.

In der Hohenheimer Straße ist ein 71-jähriger Fußgänger von einer Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Senior wollte am Donnerstagnachmittag (23.2.) gegen 15.00 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Dobelstraße die Gleise an einem sogenannten Z-Übergang überqueren. Er übersah dabei offenbar eine Stadtbahn der Linie U6, die gerade aus der Haltestelle in Fahrtrichtung Charlottenplatz ausgefahren war. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Stadtbahnfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde zu Boden geworfen und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.