Stuttgart Vorhersage: Wetter wird wenig weihnachtlich

Stuttgart.

Der Schnee lässt warten: Freunde weißer Weihnachten kommen in Baden-Württemberg wohl kaum auf ihre Kosten - mit Ausnahme von ein paar winterlichen Flecken in Gipfellagen. Daran wird sich laut Prognosen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) auch erst einmal nichts ändern. "Ohne Schnee kann es so kalt werden wie es will", sagte ein Meteorologe am Sonntag. Überall im Land soll sich demnach der Niederschlag in Grenzen halten. Schuld sei ein Hochdruckeinfluss, der noch bis Heiligabend bestehen bleiben soll. Laut DWD zeigt sich das Wetter bis dahin wenig facettenreich: Nieselregen und Nebel im Wechsel. Die Temperaturen liegen demnach um den Gefrierpunkt.