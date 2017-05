Stuttgart/Waiblingen Lorek und Lasotta wittern gegen Ditib

Eine Sprecherin des Bundesfamilienministeriums hat laut Medienberichten die Wiederaufnahme der Zahlungen an Ditib-Vereine von fast einer Million Euro bis zum Jahresende damit begründet, „dass nach allen vorliegenden Erkenntnissen keine Verbindungen zwischen den geförderten Projekten und den vom Ermittlungsverfahren betroffenen Imamen besteht“. Damit bestehe kein Grund mehr und auch keine weitere rechtliche Grundlage, um die Fördergelder zurückzuhalten.

Wird Finanzierung fortgeführt?

Im Land Baden-Württemberg steht die Entscheidung offenbar noch aus, ob die Finanzierung von Ditib-Projekten fortgeführt werden soll. Zwischen Ende Juni 2015 und Ende Februar 2017 wurde hierzulande die Ditib-Nachwuchsförderung mit insgesamt knapp 60 000 Euro unterstützt – dies im Rahmen des Projekts „Strukturaufbau neuer Jugendverbände“, so Angaben des Landesinnenministeriums.

Das fordern Lorek und Lasotta:

Die beiden CDU-Landtagsabgeordneten Siegfried Lorek (Winnenden) und Dr. Bernhard Lasotta (Neckarsulm) sprechen sich dafür aus, die Ditib nicht mehr finanziell zu unterstützen, kritisieren die Mittelfreigaben und fordern stattdessen in einer gemeinsamen Erklärung (wir zitieren die Forderungen hier im Wortlaut):

Ziel muss sein, möglichst schnell Islamunterricht, auch in Moscheen, von in deutscher Sprache unterrichtenden und in Deutschland ausgebildeten, nicht vom Ausland finanzierten Imamen anzubieten.

Den Ausschluss von weiteren Zuschüssen für die Jugendverbände der Ditib.

Die Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Ditib-Landesjugendverband im Lenkungsausschuss des „Kompetenzzentrums zur Koordinierung des Präventionsnetzwerks gegen Extremismus“.

Die Beendigung der Beteiligung von Ditib im Projektbeirat für den islamischen Religionsunterricht.

Die Beendigung der Zusammenarbeit mit der Ditib im Beirat des „Zentrums für Islamische Theologie“ an der Universität Tübingen.

Einen Ausschluss von Ditib vom „Runden Tisch der Religionen“.

Eine Überprüfung und gegebenenfalls ein Verbot der Auslandsfinanzierung von Moscheegemeinden und Kulturvereinen.

Beide Sprecher der CDU-Landtagsfraktion

Lasotta ist integrations- und rechtspolitische Sprecher und Lorek polizeipolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Die beiden begründen ihre Forderungen damit, dass die Einflussnahme der türkischen Regierung auf die türkischstämmige Bevölkerung in Baden-Württemberg durch den Umbau des türkischen Staates in eine Autokratie mit der Einschränkung von Bürger- und Freiheitsrechten auch über die staatliche Religionsbehörde Diyanet und Ditib stattgefunden hätten.

Einige Bundesländer beendeten Zusammenarbeit mit Ditib

„Mittlerweile ermittelt der Generalbundesanwalt gegen Vertreter von Ditib wegen geheimdienstlichen Tätigkeiten in Deutschland. Einzelne Bundesländer beendeten in den vergangenen Monaten die Zusammenarbeit mit Ditib in verschiedenen Bereichen. Zudem gibt es eine Nähe der Ditib zu von durch den Verfassungsschutz überwachten Moscheegemeinden wie Milli Görüs“, so Lasotta und Lorek.