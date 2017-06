Stuttgart Waldbrandgefahr und Ozon: Bisher höchste Temperatur im Jahr

Stuttgart.

Eine Hitzewelle macht den Menschen im Südwesten zu schaffen. Die Ozonwerte gingen in die Höhe, die Waldbrandgefahr stieg und der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Dienstag vor der Wärmebelastung, hohen UV-Werten und der Gefahr starker Gewitter. Am heißesten war es in Waghäusel (Kreis Karlsruhe) mit 35,1 Grad. Laut einem DWD-Sprecher war es die höchste Temperatur für Baden-Württemberg in diesem Jahr. An zweiter Stelle in Baden-Württemberg folgte Ohlsbach mit 34,3 Grad. Drittheißester Ort war Rheinau (beide Ortenaukreis) mit 34,2 Grad. Am Mittwoch, dem kalendarischen Sommeranfang, sollte es heiß bleiben.