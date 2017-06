Stuttgart Warnstreiks in der Versicherungsbranche im Südwesten

Stuttgart.

Im Tarifkonflikt in der Versicherungsbranche hat die Gewerkschaft Verdi die Gangart verschärft. An einem ganztätigen Warnstreik im Südwesten beteiligten sich rund 2000 Beschäftigte, wie Landeschef Martin Gross am Montag in Stuttgart mitteilte. "Wer wie die Arbeitgeber einen Zukunftstarifvertrag für den digitalen Umbruch verweigert und die digitalen Veränderungen mit der Einführung der elektrischen Schreibmaschine gleichsetzt, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt", sagte er bei einer Kundgebung.