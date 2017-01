Stuttgart Weiterhin hohe Feinstaub-Konzentration in Stuttgart

Stuttgart.

Weiterhin dicke Luft im Stuttgarter Talkessel: Die Feinstaub-Konzentration am Neckartor betrug am Mittwoch 140 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, wie die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Dienstag (116 Mikrogramm) stieg die Konzentration damit wieder an. Der laut EU-Recht zulässige Grenzwert für Feinstaub beträgt 50 Mikrogramm je Kubikmeter Luft.