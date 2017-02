Stuttgart Wetter bleibt freundlich und trocken

Stuttgart.

Das milde und trockene Wetter bleibt Baden-Württemberg auch in den nächsten Tagen erhalten. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist mit wenig Regen zu rechnen. Vereinzelt treten kurze Regenfälle im Norden und Westen des Landes auf und am Sonntag fallen "verbreitet ein paar Tröpfchen", wie ein DWD-Meteorologe mitteilte. Am Donnerstag gibt es demnach sogar "die Chance auf Sonne", auch wenn zwischendurch Nebel auftreten kann. Die Höchstwerte liegen am Donnerstag bei 10 Grad und am Freitag bei 9 Grad. Noch etwas Frost und Glättegefahr gibt es in Oberschwaben.