Stuttgart Woche in Stuttgart beginnt mit nächstem Feinstaubalarm

Stuttgart. Autofahrer sollen zum Start in die neue Woche in Stuttgart auf ihre Fahrzeuge verzichten - es herrscht wieder Feinstaubalarm. Der freiwillige Verzicht gilt von heute, 0.00 Uhr, an. Sogenannte Komfort-Kamine, die nicht die einzige Wärmequelle in der Wohnung sind, sollen schon seit Sonntagabend ausbleiben. Wie lange der Alarm gelte, sei noch offen, hieß es. Der Deutsche Wetterdienst geht allerdings davon aus, dass es diesmal nur eine kurze Zeit sein wird - schon Dienstag wird es laut Vorhersage wahrscheinlich wieder regnen.