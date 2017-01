Stuttgart Zahl der Insolvenzen im Südwesten bundesweit am niedrigsten

Stuttgart.

Die Zahl der Unternehmenspleiten ist in Baden-Württemberg im bundesweiten Vergleich am niedrigsten. Mit 39 angemeldeten Insolvenzen je 10 000 Unternehmen gab es im Südwesten die wenigsten Fälle, wie die Wirtschaftsauskunftei Bürgel am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Bundesdurchschnitt lag bei 67 Firmenpleiten je 10 000 Unternehmen.