Stuttgart Zeugnis-Party löst Großeinsatz der Polizei aus

Stuttgart.

Eine Zeugnisausgabe-Party in einer Diskothek in Stuttgart hat einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte, waren am Freitagabend rund 100 Polizeibeamte im Einsatz, um den Einlass von mehr als 1000 wartenden Partybesuchern zu regeln. Die Beamten waren über den Notruf herbeigeholt worden. Im Gedränge vor dem Eingang der Diskothek im Stadtteil Feuerbach erlitten zwei Gäste Kreislaufprobleme und Schnittverletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Durch den Polizeieinsatz staute sich der Verkehr auf einer nahegelegenen Straße auf rund zwei Kilometern Länge.