Stuttgart Zoll: Drei Kilo Goldschmuck im Handgepäck entdeckt

Stuttgart.

Der Zoll stoppte am Donnerstag, den 8. Juni, einen Reisenden am Stuttgarter Flughafen und fand drei Kilo Goldschmuck in seinem Handgepäck. Der Mann war mit einem Flugzeug aus Istanbul eingereist und wollte die Ankunftshalle durch den Gang für anmeldefreie Waren verlassen. Auf Nachfrage gab er an, keine anmeldepflichtigen Güter mit sich zu führen. Die Zollbeamten durchsuchten trotzdem das Handgepäck des Mannes und fanden Goldschmuck im Wert von rund 60 000 Euro.