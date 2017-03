Stuttgart Zollkontrolle am Flughafen Stuttgart: Schmuck in Babywindel gefunden

Ein Schwede hat versucht, Goldschmuck im Wert von 12 000 Euro in einer Babywindel zu schmuggeln. Foto: Hauptzollamt Stuttgart

Stuttgart.

Zollbeamte haben bei einer Kontrolle am Flughafen Stuttgart Goldschmuck im Wert von über 12 000 Euro in einer Babywindel gefunden. Die Beamten hatten einen 41-Jährigen Schweden kontrolliert, der aus dem Irak über die Türkei nach Stuttgart geflogen war. In einer sauberen Windel versteckt fanden sie einen 350 Gramm schweren Schmuckgürtel aus Gold.