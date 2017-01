Stuttgart Zulagen-Affäre: CDU sieht Untersuchungsausschuss kritisch

Stuttgart.

Die CDU im Landtag sieht den bevorstehenden Untersuchungsausschuss zur Zulagen-Affäre an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg kritisch. "Der Untersuchungsausschuss schafft keine neue Perspektiven für die Hochschule - unser Interesse gilt aber den aktuellen und künftigen Studierenden", sagte CDU-Hochschulexpertin Sabine Kurtz in Stuttgart. Auch die Grünen im Landtag sehen keine Notwendigkeit für einen Ausschuss. Denn das Thema sei bereits in zahlreichen Landtagsdrucksachen und Anfragen behandelt worden.