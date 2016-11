Stuttgart Zum Wochenstart erneut Feinstaubalarm

Stuttgart.

Zum Wochenbeginn wird in Stuttgart zum dritten Mal in dieser Saison Feinstaubalarm ausgerufen. Von Montag, 0.00 Uhr, an sind Autofahrer erneut gebeten, ihren Wagen stehenzulassen und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, wie die Stadt am Samstag mitteilte. Sogenannte Komfortkamine, die nicht die einzige Wärmequelle in der Wohnung sind, sollen schon von Sonntagabend an ausbleiben. Hintergrund ist eine Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes, nach der das Austauschvermögen der Atmosphäre bis mindestens Montag und Dienstag stark eingeschränkt ist.