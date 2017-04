Stuttgart Zwei Polizisten nach Prügelattacke vom Dienst suspendiert

Mehrere Polizisten drücken in Stuttgart einen Mann auf den Asphalt einer Straße. Foto: SDMG/Werner/Archiv Foto: dpa

Stuttgart.

Zwei der vier Stuttgarter Polizisten, die in eine Prügelattacke gegen einen 36-Jährigen verwickelt waren, sind vom Dienst suspendiert. Das bestätigte Polizeipräsident Franz Lutz am Freitag. "Wir haben keine Kenntnisse, was zu diesen Bildern geführt hat", sagte er zu den belastenden Videoaufnahmen. "Das muss nun aufgearbeitet werden." Die Suspendierung sei das richtige Signal nach innen.