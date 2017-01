Stuttgarter Kickers Der Kader ist komplett

Stuttgart - Am letzten Tag der Transfermöglichkeiten im Winter haben auch die Stuttgarter Kickers noch zweimal zugeschlagen. Der abstiegsbedrohte Fußball-Regionalligist hat am Dienstag die Winter-Neuzugänge Nummer fünf und sechs verpflichtet. Die Blauen haben zunächst einmal den Stürmer As Ibrahima Diakité unter Vertrag genommen. Zuletzt spielte er beim französischen Club FC Saint-Louis Neuweg, der in dieser Saison in die vierte Liga aufgestiegen ist und dort den achten Platz belegt. Der 20-jährige Franzose hat in den Trainingseinheiten sowie im vergangenen Testspiel überzeugt und erhält einen stark leistungsbezogenen Kontrakt – zunächst bis zum 30. Juni, allerdings mit einer Option für den Verein. Der Kickers-Trainer Tomasz Kaczmarek sagt: „In Zukunft erhoffen wir uns viel von ihm, aber er ist noch sehr jung. Wir wünschen uns, dass er uns perspektivisch helfen kann.“