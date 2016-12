Sulz am Neckar Falsche Polizisten erbeuten Geld und Bankkarte

Sulz am Neckar.

Zwei Unbekannte haben sich auf der Autobahn 81 bei Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) als Polizisten in Zivil ausgegeben und mit der Masche eine Autofahrerin bestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verfolgten die Männer am Freitagabend den Wagen der 41-Jährigen und veranlassten sie zunächst mit einer Leuchtschrift "Stop Polizei - Bitte halten", auf einen Parkplatz zu fahren. Die zivil gekleideten Männer zeigten gefälschte Dienstausweise vor und gaben an, das Auto kontrollieren und den Geldbeutel auf Drogen untersuchen zu wollen.