Sulzbach an der Murr.

Ein 63-jähriger Fahrer eines VW Transporters beabsichtigte am Montag kurz vor 8 Uhr von der Straße Schleißweiler auf die B 14 einzubiegen. Dabei übersah er einen in Richtung Bartenbach fahrenden 54-jährigen Autofahrer. Dieser konnte mit seinem Fiat Doblo nicht mehr ausweichen und stieß im Einmündungsbereich mit dem VW zusammen. Die beiden Autofahrer blieben dabei unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.