Super Bowl im American Football Mit diesem Wissen können Sie beeindrucken

Ob er in der Nacht zum Montag auch Jubeln wird? Tom Brady, der Quarterback der New England Patriots, steht im Superbowl gegen die Atlanta Falcons auf dem Feld. Foto: EPA

Houston - In der Nacht auf Montag steht ein sportliches Highlight in den USA an – der Superbowl zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons. Vor dem Saison-Höhepunkt erklären wir die wichtigsten Begriffe der Sportart.