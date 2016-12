Tarifkampagne für Pflegekräfte Verdi bereitet Klinikstreiks vor

Stuttgart - Mit einer bundesweiten Kampagne in den Krankenhäusern will die Gewerkschaft Verdi im nächsten Jahr die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte verbessern. Kernziel ist eine bessere Personalausstattung. Die Kampagne bedeutet für Verdi tarifpolitisches Neuland: Erstmals sollen die Kliniken unterschiedlicher Träger zu derartigen Tarifverhandlungen aufgefordert werden. „Wir belasten die Arbeitgeber mit unserer Entlastungsrunde, damit es den Patienten und Beschäftigten in der Pflege insgesamt besser geht“, kündigt der Verdi-Landesleiter in Baden-Württemberg, Martin Gross, gegenüber unserer Zeitung an.