„Tatort“-Vorschau „werch ein illtum“ Jandl statt Krimi

Stuttgart - Die Frankfurter Skyline zieht vorbei. Ein Chor stimmt „Kein schöner Land in dieser Zeit“ an. Eine verschleierte Frau steuert ein Auto durch die Straßen. Wie passt das zusammen? Die neue Frankfurter „Tatort“-Folge „Land in dieser Zeit“ zeichnet eine Momentaufnahme vom Wirrnis-Zustand des Landes zwischen Willkommens-Kultur, Ausländerfeindlichkeit und Rechtsradikalismus – und benutzt dazu deutsches Liedgut ebenso wie die Lyrik von Ernst Jandl.