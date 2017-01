Technik Welchen Vorteil Virtual Reality bei Videospielen hat

Stuttgart - Die Taschenlampe schickt einen Lichtkegel durch die Finsternis. Um den Spieler herum: morsche Holzdielen, schimmlige Tapeten, über die Schatten huschen. Ein Ort des Grauens. Beim Durchqueren des überfluteten Kellers steht einem das Wasser bis zum Hals. Der Atem stockt. Wer weiß, was da so alles in den trüben Fluten schwimmt. Und hat sich da vorne an der Tür nicht irgendwas bewegt? Wer einmal Geisterbahn gefahren ist, der kennt das: Obwohl man weiß, dass man gleich erschreckt wird, fährt einem der Schock nur umso stärker in die Glieder. Exakt so ergeht es einem in „Resident Evil 7: Biohazard“.