Tesla-Unfall Sicherheit geht vor

Stuttgart - Tesla-Chef Elon Musk kann aufatmen. Die Ermittlungen nach dem tödlichen Unfall in Florida sind eingestellt worden. Der Verdacht, dass der junge kalifornische Autohersteller womöglich eine unausgereifte Technik in seine schicken Stromer eingebaut habe, ist damit vom Tisch. Dem Elektroautopionier, der rote Zahlen schreibt, weil er mächtig in die Expansion und neue Modelle investiert, bleibt damit eine teure und sehr peinliche Rückrufaktion erspart.