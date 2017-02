Thüringen Loch starker Sieger bei Rodel-Weltcup in Oberhof

Felix Loch meldet sich mit einem Sieg beim Rodel-Weltcup in Oberhof zurück. Foto: Martin Schutt Foto: dpa

Oberhof - Mit einem Heimsieg in Oberhof hat Rodel-Olympiasieger Felix Loch seine Formkrise zumindest vorerst beendet. Nach zahlreichen Enttäuschungen im bisherigen Winter holte sich der 27-Jährige in Thüringen seinen ersten Weltcup-Sieg bei den Einsitzern in dieser Saison.