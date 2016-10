Timbersports-WM Sportholzfällen im Selbstversuch

Waiblingen/Mellrichstadt. Ob an der Axt oder mit der Säge. Die Kunst des Sportholzfällens ist eine Kombination aus Kraft und Technik. Was aber, wenn es sowohl an Technik fehlt, als es auch an Kraft mangelt? Die mitleidigen Blicke der – zum Glück wenigen – Zuschauer sagten alles. Lob gab es immerhin, dass ich die Selbstversuche tapfer durchgestanden habe.

Robert Ebner macht’s mit Technik. Der 31-Jährige, Zweiter bei den deutschen Stihl-Timbersports-Meisterschaften, ist kein Kraftprotz und dennoch verdammt schnell. Seine Schläge setzt er gezielt auf die Linien, die er auf den Stamm gezeichnet hat. Zwei wuchtige links, zwei voll durchgezogene rechts. Din-A-4-große Holzstücke fliegen durch die Luft. Noch zwei rechts, zwei links. Der 32 Zentimeter dicke Stamm der Pappel ist gut zur Hälfte durchtrennt. Ebner dreht sich. Acht weitere Schläge auf die andere Seite des Stammes mit der rasiermesserscharfen Axt folgen. Der Stamm bricht. Der Fachmann spricht bei der Axt vom Schneiden – nicht vom Hacken. Ein feiner Unterschied, der mir, dem Holzhacker, später einleuchtet.

Wir sind in „Phils Axmen Camp“ in Mellrichstadt in der bayrischen Rhön. Bei Philipp Vielwerth, dem Leiter des Camps, treffen sich nicht nur Champs der Sportholzfällerszene. Nach Mellrichstadt kommen auch Leute, die sich bei Schnupperkursen einfach mal an Axt und Säge versuchen wollen, sowie die ambitionierteren Sportholzfäller zu Basis- und Trainingscamps. Oder eben ein blutiger Anfänger wie ich, der unter der Anleitung von Robert Ebner und Phil Vielwerth einen Selbstversuch unternimmt. „Underhand Chop“ nennt sich eine der sechs Disziplinen bei den Stihl-Timbersports-Wettkämpfen. Sie simuliert das Zerteilen eines bereits gefällten Baumes. Bevor es die Menschen zum Sport erklärt haben, mühten sich ihre Vorfahren über unzählige Generationen hinweg, mit einer Axt Bäume zu schlagen. Wir würden noch heute auf Bäumen hausen, wenn sich die Ahnen so angestellt hätten wie ich ...

Die Angst, die scharfe Axt voll durchzuziehen ...

„Fünf Schläge, zehn, 20, 40 ... Und der Stamm ist weit davon entfernt, zur Hälfte des Stammes durch zu sein.“ Noch außer Atem habe ich mir nach dem Selbstversuch mit der Axt ein paar Notizen gemacht: „Was mache ich falsch? Auf dem Boden liegt Material für eine Hackschnitzelheizung und keine Din-A-4-großen Holzstücke. Mir fehlt die Kraft – und mir fehlt der Mut, die Axt voll durchzuziehen und wenige Zentimeter neben meine Füße und Schienbeine einzuschlagen.“ Die sind zwar wie bei einem Ritter mit einer Blechrüstung geschützt. Doch die Angst, sich zu verletzen, sitzt tiefer. „Ständig bleibt die Axt im angeblich weichen Pappelholz stecken und muss mühsam herausgehebelt werden. Verdammt noch mal. Ich geb’s auf!“

Bei Robert Ebner sahen die kraftvollen Schläge fast mühelos aus. Er ließ seine Axt niedersausen, die Chips spritzten. „Ich spüre die mitleidigen Blicke, sehe in die flehenden Augen. Sie sagen: ,Hör auf! Du schaffst es ja doch nicht!’ Endlich, der Stamm ist durch. Und ich außer Puste. Niemand hat die Schläge mitgezählt. Zum Glück. Das Lob, das mir der Fotograf gibt, wirkt irgendwie vergiftet: ,Toll, dass du durchgehalten hast!’ Danke.“ So weit die Notizen.

Nächste Disziplin heißt „Standing Block Chop“. Robert Ebner und Philipp Vielwerth winken ab. Der stehende Stamm ist nichts für Anfänger. Auch bei Schnupperkursen und Trainingslagern für die Rookies ist der „Standing Block“ tabu. Die Axt muss schräg von unten und oben geführt werden, was bei falscher Technik nicht nur gefährlich sein kann, sondern einen Anfänger schlicht überfordert – und vermutlich die Nerven der Trainer zu sehr strapaziert.

Phil Vielwerth, in den Anfangsjahren von Stihl-Timbersports noch selbst Wettkämpfer, hat in Mellrichstadt unweit der hessischen und thüringischen Grenze auf einem ehemaligen Militärgelände eine Trainingsstätte eingerichtet, in der nach Herzenslust gesägt und gehackt werden kann. Am vergangenen Wochenende trafen sich in „Phils Axmen Camp“ die deutschen Sportler bei den Stihl-Timbersports-Weltmeisterschaften zu einem Trainingslager. Der Job des 54-Jährigen ist es, die Einzelwettkämpfer zu einer Mannschaft zu formen, die am 11. November in der Porsche-Arena in Stuttgart gemeinsam an Säge und Axt gegen die Übermacht der Amerikaner, Australier und Neuseeländer ankämpfen sollen (siehe unten: „Zehn Eintrittskarten zu gewinnen“).

Eine der vier Disziplinen, die beim Mannschaftswettkampf anstehen, ist die „Single Buck“. Ein Monstrum von Säge. Mit dieser zwei Meter langen Handsäge muss eine Holzscheibe von einem horizontal befestigten, 46 Zentimeter dicken Block abgesägt werden. Gefragt sind Rhythmus und Dynamik, sagt Phil Vielwerth. Er hält die Single Buck für die anspruchsvollste Disziplin. Sie fordert nicht nur die Arme des Sportlers, sondern auch Rumpf und Beine. Aber wie! Der Weltrekord liegt bei 9,95 Sekunden. Nach zehn Sekunden habe ich mich bereits zwei, vielleicht schon drei Zentimeter tief ins Holz vorgearbeitet, ich zerre und reiße. Ein Seitenblick zu Robert Ebner. In seinen Augen scheine ich weniger am Stamm denn an seinem Nervenkostüm zu sägen. Doch ich schaffe es. Mit ein paar Pausen und nach einigen wohlmeinenden, aber nicht ganz einfach zu folgenden Ratschlägen.

Wie zum Beispiel die, die Säge zur Gänze zu benutzen, mehr in die Knie zu gehen und den ganzen Körper einzusetzen. Das mit einiger Mühe herausgesägte Cookie habe ich mir als Trophäe gesichert, um eines Tages den Enkeln von meinen Ruhmestaten zu berichten. Der potenzielle Vater dieser Enkel hat nur schäbig gelacht, als ich voll Stolz das Cookie präsentierte ... Undankbare Brut. Statt mit mir die WM der Sportholzfäller anzugucken, muss er heuer zu Hause Brennholz hacken.

Sportholzfällen ist kein billiges Hobby, weiß Robert Ebner. Wie die meisten Timbersportler in Europa kann auch er von seinem Sport nicht leben – im Gegensatz zu den Konkurrenten aus Übersee. Der Weg zur Teilnahme an nationalen und internationalen Wettkämpfen ist weit und geht nur über viele Trainingslager – und üben, üben, üben. „Es braucht sehr viel Herzblut“, sagt Ebner im Rückblick auf seine zehnjährige Karriere. In der deutschen Stihl-Timbersports-Serie gibt es aktuell rund zwei Dutzend „Pros“, wie die Spitze genannt wird. Viele Zimmerer und natürlich Forstarbeiter sind darunter, wie Robert Ebner. Er arbeitet bei der staatlichen ForstBW als Sicherheitsbeauftragter. Die Männer sind übrigens seit diesem Jahr beim Sportholzfällen nicht mehr unter sich: 2016 trugen erstmals die Frauen ihre Meisterschaft aus. Deutschland gilt bei der Gleichberechtigung weltweit als Vorreiter.

Als wahres Naturtalent habe ich mich übrigens an der „Stock Saw“ entpuppt, einer handelsüblichen MS 661 C. Sieht man von den Versuchen ab, die sechs PS mit einem kraftvollen Zug auf Trab zu bringen. „Hands on the wood“, gab Phil das Kommando: „Get set“ und los! Im Nu hatte ich zwei 40 Zentimeter dicke Cookies aus dem Stamm gesägt. Für das Nationalteam freilich bei weitem nicht schnell genug, gab mir Phil ein paar Ratschläge auf den Nachhauseweg, wie ich meine Performance verbessern könnte. Unumschränktes Lob erhielt ich dort von der eigenen Familie, die Selbstversuche allen Unkenrufen zum Trotz unverletzt überstanden zu haben. Von den Verspannungen im Schulterbereich abgesehen, die Vorzeichen eines fiesen Muskelkaters sind.