Timbersports-WM Leser blickten hinter die Kulissen der Timbersports-WM

Stuttgart/Waiblingen. So nah kommt kein Normalzuschauer der Welt der Timberworlds. Zehn ZVW-Leser betraten am Donnerstagabend den gesperrten Bereich und schauten davor bei der Qualifizierung zu. Am Freitag (11.11.) und Samstag (12.11.) berichten wir per Livestream aus der Porschearena Der Weg hinter die Kulissen der Timberworlds führt durch einen langen Gang mit den Umkleiden, und da ist erstmal kurz Stau. Die Sägen auf der Bühne schweigen. Die Sportler kommen von der Qualifizierung für die Einzel-WM. Männer in Schnittschutzhosen und mit Gehörschutz eilen mit durch den Gang. „Achtung Gegenverkehr“ ruft es, als der Helfer des Österreichers Armin Kugler mit einer „Hot Saw“ ums Eck gebogen kommt. Ein Trumm von einer Säge, mindestens 30 Kilogramm schwer. Der Sägenträger braucht fast die ganze Breite zum Durchkommen, mit einer leichten Ehrfurcht geht man ihm und dem langen Sägeblatt aus dem Weg. Der Rohstoff für die Disziplin "Springboard" Auf verschlungenen Wegen landet die Lesergruppe dann auf den Holzplatz: Ein paar Baumstelen ragen empor. Weiße Kiefern, die eine Kappe aus Pappelholz tragen, der Rohstoff für die Disziplin „Springboard “. Noch lichtfern in Plastikfolie gewickelt lagern die vielen Holzblöcke für die Sägendisziplinen, einen Tag bevor sie im hellen Bühnenlicht zu Kleinholz werden. Das Pappelholz wurde in einer Holzplantage in Belgien geerntet, wo die Bäume mit denselben Standortbedingungen zwölf Jahre lang zur Erntereife heranwachsen, erklärt Katharina Edlinger von der Stihl-Marketingabteilung. Das Holz muss für alle gleich sein, deshalb wird es den Sportlern zugelost. Weil Holz ein Naturprodukt ist, sei es fast nie frei von innenliegenden Ästen, und sie kosten Zeit.

Was die zehn Besucher sehen, bleibt für Zuschaueraugen unsichtbar



Zeit ist alles bei diesem Dauerlauf der Sägen. Gleich vier Helfer pro Sportler stoppen die Zeit - die Lesergruppe läuft an deren Plätzen vorbei, von dort hoch auf die Bühne und durch den Sportlereingang, durch den anderntags die Sportler Seit’ an Seit’ schreiten. Kurzer Blick auf die zwei Damen der Stihl-Marketingabteilung, die für Zuschaueraugen unsichtbar sein werden: „Sie geben das Zeichen, dass sie loslaufen können“, erklärt Simeon Schaaf von der Unternehmenskommunikation bei Stihl. Ebenfalls nur den Augen der Backstage-Besucher vorbehalten sind die Techniker, die vor dem „Heat“ die Sägen kurz warmlaufen lassen.



Im Zuschauerraum zu sehen sind indes die fleißigen Bühnenmitarbeiter, die nach jedem Durchgang putzen und aufräumen. Mitten im Rampenlicht werden auch die Schiedsrichter die Daumen haben, wenn die Partie regelkonform ablief. Von dieser erhöhten „Decision Zone“ aus werfen die ZVW-Leser einen Blick in die Halle. Wenn morgen dort „Both cuts are good“ erklingt, ist die Sägenwelt in Butter.



Finn (12) schnappt sich die Champions

Für Finn aus Rudersberg ist sie das schon einen Tag vorher. Der Zwölfjährige schnappt sich einige Sportler, die nach der Siegerehrung noch stehenbleiben. „Can you - äh - please, yes?“ geht er mutig auf die Männer zu. Dem amerikanischen Champion Matt Cogar, der bei der Einzel-WM bei den Vorderen mitsägen kann, hält er ein gelbes Timbersports-Schild unter die Nase. Auch fürs Gruppenfoto bleibt Matt Cogar noch einen Augenblick stehen. Finn strahlt neben ihm. „Seit drei Jahren ist er völlig begeistert, daheim übt er schon mit der kleinen Handsäge“, sagt der Vater. Auf Autogrammjagd war der Zwölfjährige bereits am Nachmittag und kam ganz nah an den Deutschen Dirk Braun und den achtfachen Weltmeister Jason Wynyard heran. Die saßen mit den ZVW-Lesern im Publikum und haben geschaut, was die Konkurrenz tut.