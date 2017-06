Tipps gegen die Hitze So bleiben Sie im Büro ganz cool

>

Auch bei der Arbeit gilt: Viel trinken. Der Flüssigkeitsverlust ist an heißen Tagen besonders hoch. Der Körper braucht dann bis zu fünf Liter Flüssigkeit am Tag. Am besten eignen sich nicht zu kalte Saft- und Gemüseschorle, die man bequem zu Hause vorbereiten kann. (Foto: Müth)