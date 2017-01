Todtmoos Rund 1000 Hunde bei Schlittenhunderennen im Schwarzwald

Todtmoos.

Rund 125 Teams aus ganz Europa mit etwa 1000 Hunden sind am Wochenende in der Schwarzwald-Gemeinde Todtmoos im Kreis Waldshut bei den internationalen Schlittenhunderennen an den Start gegangen. Zu den zweitägigen Rennen kamen mehrere tausend Zuschauer, wie eine Sprecherin der Veranstalter sagte. Die Erwartungen seien somit erfüllt worden. Es habe gute Schneeverhältnisse gegeben. Die Schlittenhundeführer kamen den Angaben zufolge aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Italien, Frankreich und Polen.