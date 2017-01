Trainingslager in Lagos Wintervorbereitung an der Algarveküste

Stuttgart.

Am Freitag, 13. Januar, reist der VfB-Tross um Cheftrainer Hannes Wolf ins Trainingslager ins portugiesische Lagos und bereitet sich dort eine Woche bis zum Folgefreitag, 20. Januar, auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga vor. Diese startet am letzten Januarwochenende (29. Januar, 13:30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Der ZVW wird ebenfalls vor Ort sein und direkt aus dem Trainingslager berichten.