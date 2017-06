Traumatisierte Feuerwehrmänner Ausgebrannt

„Das Telefonklingeln höre ich heute noch und sehe die Frau mit ihren toten Kindern vor mir“, erzählt Holger B. (Name geändert). Er hat in seiner Laufbahn schon viele entsetzliche Szenen miterlebt. Doch bei diesem Einsatz an einem Sonntagmorgen passiert etwas mit ihm. Seine Seele bekommt einen Knacks. „Ich bin in Behandlung“, sagt der Mann, der seit vielen Jahren eine freiwillige Feuerwehr im Großraum Stuttgart kommandiert.

Nach Katastrophen, Unfällen, Bränden gibt es heute ein dichtes Netz an psychologischer Betreuung, die Opfer und ihre Angehörigen auffängt. Wer aber kümmert sich um die professionellen Helfer, die fast täglich mit Schreckensbilder konfrontiert werden? Stirbt ein Mensch bei einem Verkehrsunfall, sind im Schnitt 113 andere Menschen unmittelbar betroffen. Darunter: elf Angehörige, vier enge Freunde, 46 Bekannte – und 42 Einsatzkräfte wie Sanitäter, Feuerwehrleute oder Polizisten. Das hat eine aktuelle Studie der Verkehrssicherheitskampagne „Runter vom Gas“ ergeben. Der Deutsche Feuerwehrverband geht davon aus, dass von hundert Feuerwehrmännern zwei bis fünf mit den Folgen eines Traumas zu kämpfen haben.

Harte Kerle, die nichts umwirft

Genauere Zahlen gibt es nicht. Ob die psychische Belastung für Rettungskräfte zugenommen hat, ist also kaum zu belegen. Klar ist aber: Noch vor zwanzig Jahren versuchte man die grauenvollen Bilder, die einen nachts nicht mehr schlafen ließen, im Stillen für sich und ohne professionelle Hilfe aus dem Kopf zu kriegen. Feuerwehrmänner wollten harte Kerl sein, die nichts so schnell umhaut. „Die Nachsorge für die Seele wurde eher belächelt, getreu dem Motto: Wir kriegen das schon alleine hin“, sagt Walter Zaiss, der sich bei der Feuerwehr Stuttgart um Kollegen in seelischer Not kümmert. Inzwischen habe sich viel geändert, sagt Zaiss. Heute gelte man nicht mehr als Weichling, wenn man sich und anderen eingesteht, dass mancher Einsatz einen mehr mitnimmt, als gut für einen ist.

Auch das Hilfsangebot ist jetzt größer: Der Landesfeuerwehrverband hat ein Auge auf das psychische Wohl seiner Leute – obgleich dabei Begriffe wie Posttraumatische Belastungsstörung oder Burn-out-Syndrom lieber vermieden werden. Man setzt auch zunächst auf Notfallnachsorger aus den eigenen Reihen anstatt auf externe Psychologen. „Die Gesundheit unserer Einsatzkräfte ist uns sehr wichtig. Wir sind für unsere Kameraden da, um sie aufzufangen, wenn sie in einem Einsatz belastende Ereignisse erlebt haben“, sagt Walter Reber, der Fachleiter für Sozialwesen, Unfallverhütung und Notfallnachsorge beim Feuerwehrverband Baden-Württemberg.

Die Hilfe reicht von der gesetzlichen Unfallversicherung, die im Notfall schnellen Zugang zu einem Psychologen gewährleistet, bis zum Feuerwehrhotel St. Florian in Titisee-Neustadt, das auch dazu dient, die Genesung nach Unfällen oder traumatischen Ereignissen zu unterstützen.