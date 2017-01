Tübingen Abwrackprämie für Mofas läuft schleppend an

Zwei Personen auf einem Roller in Tübingen. Foto: Silas Stein/Archiv Foto: dpa

Tübingen.

Die bundesweit erste Abwrackprämie für Mofas und Roller mit Zweitaktmotor in Tübingen ist langsamer angelaufen als von der Stadtverwaltung erwartet. In den ersten dreieinhalb Monaten wurden 7800 Euro an 16 Roller- und Mofafahrer bezahlt, die ihr altes Zweirad auf den Schrottplatz gebracht und sich ein Elektro-Modell angeschafft haben, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Insgesamt stehen 25 000 Euro für die Abwrackprämie zur Verfügung.