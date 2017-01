Tübingen Student wohl durch Sturz vom Balkon gestorben

Tübingen. Nach dem Fund eines toten Studenten im Garten eines Tübinger Verbindungshauses deutet vieles auf einen Sturz hin. "Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis ist der 20-Jährige an inneren Verletzungen verstorben, die er sich bei einem Sturzgeschehen zugezogen haben könnte", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Ein Polizeisprecher bestätigte einen Bericht der "Bild"-Zeitung, wonach der Student aus dem Raum München stammt.

Ein Spaziergänger hatte die Leiche des 20-Jährigen laut Polizei am Samstag auf dem Anwesen unterhalb eines kleinen Balkons entdeckt. In dem Verbindungshaus hatte am Vorabend einer Burschenschafts-Party stattgefunden. Die Polizei versucht herauszufinden, wie viele Gäste auf der Party waren, um sie zu befragen. Ob der Mann betrunken war, werde noch untersucht.