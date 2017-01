Türkei Anschlag auf Silvesterfeier in Istanbul - Täter flieht

Istanbul - Wer ist für den Anschlag auf eine Silvesterparty in einem Club in Istanbul verantwortlich? Dazu ermitteln die türkischen Behörden. Bei dem Anschlag waren mindestens 39 Menschen getötet worden. 65 weitere Menschen wurden verletzt. Mindestens ein Angreifer hatte um sich geschossen und war dann geflohen. Bisher hat sich niemand zu der Tat bekannt. 20 der 39 Toten sind identifiziert. Unter ihnen sind 15 Ausländer und 5 Türken. Zum Zeitpunkt der Tat sollen bis zu 800 Menschen in dem Club gewesen sein.