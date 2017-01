Türkei Istanbul-Anschlag: Spekulation über Geheimdienst-Verwicklung

Ein Mann trägt in Istanbul eine türkische Fahne an einem Polizisten vorbei. Nach dem Anschlag sind nun die Personalien des Täters festgestellt worden. Foto: Emrah Gurel Foto: dpa

Istanbul (dpa) - Der türkische Vize-Ministerpräsident Numan Kurtulmus hält einem Medienbericht zufolge eine Verwicklung "ausländischer Nachrichtendienste" in den Terrorangriff in Istanbul für möglich.

"Ich bin der Meinung, dass es für einen Täter nicht möglich ist, einen solchen Angriff ohne jede Unterstützung durchzuführen", sagte Kurtulmus der Zeitung "Hürriyet Daily News" nach einem Bericht vom Donnerstag. "Es wirkt wie eine Geheimdienstsache. All diese Dinge werden untersucht."

Kurtulmus habe keine Angaben dazu machen wollen, welche Geheimdienste er meinen könnte, schrieb die Zeitung in ihrer Online-Ausgabe weiter. Bei dem Angriff auf den Club Reina in der Silvesternacht waren 39 Menschen getötet worden. Vom Täter, dem nach dem Angriff die Flucht gelang, fehlt weiterhin jede Spur. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Verantwortung für die Tat für sich reklamiert.