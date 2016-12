Moskau Putin bei Gedenkakt für ermordeten Botschafter Karlow

Russlands Präsident Wladimir Putin nimmt an der Trauerfeier teil. Foto: Alexey Nikolsky/Sputnik/Kreml Foto: dpa

Moskau. Mit einem offiziellen Gedenkakt nimmt Russland Abschied von seinem ermordeten Türkei-Botschafter Andrej Karlow. Zu der Trauerfeier in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale wird auch Präsident Wladimir Putin erwartet.

Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, zelebriert ab 12.00 Uhr (10.00 Uhr MEZ) einen Gottesdienst für Karlow.

Anschließend wird der Diplomat auf einem Friedhof der russischen Hauptstadt mit militärischen Ehren beigesetzt. Wegen des Gedenkakts hatte Putin seine große Jahrespressekonferenz um einen Tag auf Freitag verschoben.

Karlow war am Montag bei einem Anschlag in Ankara von einem türkischen Polizisten hinterrücks erschossen worden. Eine binationale Ermittlergruppe fahndet in der Türkei nach den Drahtziehern.