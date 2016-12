TVB 1898 Stuttgart Baur gibt die Bienchen-Taktik aus

Nach dem durchaus beeindruckenden 28:26-Sieg gegen das Überraschungsteam SC DHfK Leipzig gab’s viel Lob für den TVB und dessen Trainer. Die Frage, warum sein Team nicht immer so spiele, musste sich Markus Baur oft anhören. „Natürlich gewinnen wir in Balingen, wenn wir so spielen“, sagt er. „Aber vielleicht hätten wir dann gegen Leipzig nicht gewonnen.“

Die Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten schmerzen

Alles in allem, liegt der TVB in etwa im Plan, den sich Markus Baur vor der Saison zurechtgelegt hatte. „Ich hab’ gesagt, wenn wir zehn Punkte haben, sind wir im Soll.“ Insgeheim habe er mit zwölf spekuliert. Die waren möglich, so schmerzen ihn am meisten die Niederlagen gegen die direkten Abstiegskonkurrenten Minden und Balingen am Ende der Hinrunde. „Wenn wir da nur ein Spiel gewonnen hätten ...“

Zunächst lief’s besser, als es sich Baur ausgemalt hatte. Zum Saisonstart brachte der TVB den Titelkandidaten THW Kiel kräftig ins Schwitzen, am zweiten Spieltag sicherten sich die Bittenfelder die wichtigen Punkte gegen den Abstiegskonkurrenten Bergischer HC.

Neuzugang Can Celebi schlug ein

Nach der Niederlage in Erlangen demontierte der TVB den favorisierten Vorjahressiebten TSV Hannover-Burgdorf mit 30:20 und geriet beim Vereinsweltmeister Füchse Berlin nach dem zwischenzeitlichen 22:22-Gleichstand erst in den letzten sieben Minuten auf die Verliererstraße. Den ersten Auswärtssieg holte sich der TVB anschließend beim Aufsteiger Coburg. Erfreulich war zudem, dass der nachverpflichtete Can Celebi sehr gut einschlug.

Mit 6:6 Punkten und dem nicht eingerechneten Sieg gegen Hannover stand der TVB für seine Ansprüche prima da – und verpasste nur hauchdünn ein positives Punktekonto bei der unglücklichen 31:32-Niederlage gegen den SC Magdeburg. „Wer weiß, vielleicht hätten wir dann einen Lauf gekriegt wie gegen Leipzig“, sagt Baur.

Es kam jedoch anders: Hatte der TVB zu Beginn der Runde die verletzungsbedingten Ausfälle von Felix Lobedank und Viorel Fotache noch kompensiert, so traf es ihn in der zweiten Hälfte knüppeldick: Ohne Tobias Schimmelbauer, Djibril M’Bengue und Jogi Bitter fehlten die Alternativen. Zudem fiel Celebi nach nur vier Einsätzen wegen einer Meniskus-Operation für den Rest des Jahres aus.