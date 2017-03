TVB 1898 Stuttgart Der TVB vor dem Schwaben-Derby gegen Balingen

Im Hinspiel bissen sich Michael Kraus (gelbes Trikot, mit Ball) an der Balinger Deckung die Zähne aus (von links Sascha Illitsch, Davor Dominikovic, Jannik Hausmann). In der Porsche-Arena braucht der TVB mehr Ideen im Angriffsspiel. Foto: Heiko Potthoff

Wenn der Drittletzte der ersten Handball-Bundesliga an diesem Freitag den zwei Punkte besser platzierten Fünftletzten empfängt, gibt’s keine zwei Meinungen: Der TVB 1898 Stuttgart muss, der HBW Balingen-Weilstetten sollte punkten. Nie war das schwäbische Derby bedeutsamer, entsprechend verbissen dürfte es in der ausverkauften Porsche-Arena zur Sache gehen.

Video: Die Pressekonferenz vor dem Spiel TVB 1898 Stuttgart gegen HBW Balingen-Weilstetten.

Für die einen ist das Schwaben-Derby ein vorweggenommenes Abstiegsendspiel, andere reden gar von einem Schicksalsspiel oder Existenzkampf. Ganz gleich, wer in der Porsche-Arena an diesem Freitag jubeln wird: Erst zwei Drittel der Saison sind vorüber, deshalb kann von einer Vorentscheidung im Abstiegskampf nicht die Rede sein. Andererseits: Sollte der TVB erneut leer ausgehen, hätte er ziemlich schlechte Karten angesichts des strengen Restprogramms.

Seit Wochen keine Tickets mehr

Der Rummel rund um das Spiel der Gallier von der Alb bei den Wild Boys in Stuttgart ist enorm. Seit Wochen gibt es keine Tickets mehr, 6211 Fans werden das Derby verfolgen. „Wir hätten sicher 8000 Karten verkaufen können, vielleicht sogar an die 10 000“, sagt der TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. „Das zeigt, welchen Stellenwert der Handball in der Region hat.“ Und damit das so bleibt, sollte der TVB den Abstieg unter allen Umständen vermeiden.

Angespannte Stimmung bei der Pressekonferenz

Angesichts dieser prekären Ausgangslage war die Stimmung bei der Pressekonferenz zum Spiel recht entspannt. Möglicherweise lag’s auch daran, dass bis zum Anpfiff noch drei Tage Zeit waren. Aus organisatorischen Gründen hatten die Bittenfelder die Pressekonferenz früher als gewöhnlich angesetzt: Wolfgang Strobel hatte an diesem Tag einen anderen Termin in der Gegend. So musste sich der Balinger Geschäftsführer nicht zweimal durch die verstopften Straßen quälen.

„Ich glaube, wir müssen uns erst gar nicht gegenseitig die Favoritenrolle oder irgendeine Drucksituation zuschreiben“, sagte er. Der Blick auf die Tabelle reiche schon aus, beide Mannschaften bewegten sich auf Augenhöhe und seien in derselben Situation. Ein entsprechend enges Derby erwartet Strobel auch an diesem Freitag. „Ich denke, es wird erst ganz am Schluss entschieden - wie fast immer in den vergangenen Jahren.“

„Es ist ein Duell gegen einen direkten Konkurrenten, und wir spielen zu Hause“

Auch der TVB-Trainer Markus Baur sieht kein Team im Vorteil. „Es ist ein Duell gegen einen direkten Konkurrenten, und wir spielen zu Hause“, sagte er. „Also sollten wir die Punkte behalten.“ Die Konstellation sei eindeutig. „Natürlich könnten wir uns die Situation schönreden und sagen, wir haben zwei Spiele weniger und sind nur zwei Zähler hinter Balingen dran.“

War die lange Pause gut?

Baur und sein Trainerteam hatten ausgiebig Zeit, sich mit dem kommenden Gegner auseinanderzusetzen: Gleich drei Wochen Pause bescherte der Spielplan dem TVB, weil die Partien gegen den Meister Rhein-Neckar Löwen und die SG Flensburg-Handewitt in den Mai verlegt wurden. Ob die lange Pause letztlich gut oder schlecht war, das werde sich am Freitag zeigen. „Wir haben gut trainiert und die Zeit genutzt“, so Baur. Unter anderem mit ausgiebigen Videoanalysen, in denen besprochen worden sei, wer was in welcher Situation zu tun habe. „Wenn dann einer in der 52. Minute vergisst, was vorher besprochen worden ist, kann dies gutgehen – oder auch nicht.“