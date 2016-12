TVB 1898 Stuttgart Ein Derby mit spezieller Note

In den ersten beiden Derbys in der ersten Handball-Bundesliga war der TVB 1898 Stuttgart (beim Wurf Simon Baumgarten, gegen Torhüter Primoz Prost und Andreas Berg) deutlich unterlegen: Beim 23:31 in der Porsche-Arena und 26:35 in der EWS-Arena hielt der TVB lediglich jeweils rund 30 Minuten mit. Foto: Steinemann / ZVW