TVB 1898 Stuttgart Gegen den THW Kiel: „Sie brennen alle – sofern sie fit sind“

Viele Gelegenheiten, sich zurückzulehnen, wird’s für Markus Baur (links daneben Alexander Heib, hinten Viorel Fotache) am Sonntag kaum geben: Mit dem THW Kiel kommt zum Liga-Auftakt eine der besten Club-Mannschaften der Welt in die Porsche-Arena. Foto: Steinemann / ZVW

Waiblingen. Mit dem THW Kiel bekommen die Erstliga-Handballer des TVB 1898 Stuttgart zum Liga-Auftakt eine kleine Weltauswahl vorgesetzt. „Es ist doch super, am ersten Spieltag so ein Team hier zu haben", sagt Markus Baur. Die Erfolgsaussichten freilich sind äußerst gering – zumal der Trainer noch nicht weiß, welche Spieler er in welchem Zustand zur Verfügung haben wird.

Markus Baur war am Mittwochabend ein vielbeschäftigter Mann. Im Rahmen des Supercups in der Porsche-Arena zwischen den Rhein-Neckar Löwen und Magdeburg stand zunächst die Pressekonferenz zum Liga-Auftakt des TVB gegen Kiel am Sonntag auf dem Programm, in der Spielpause gab der neue TVB-Coach dem TV-Sender Sport 1 ein Interview. Und natürlich musste Baur bei seiner Rückkehr in die Bundesliga jede Menge Hände schütteln.

Zu sehen gab’s einiges am Mittwoch auch für den TVB, der mit dem kompletten Kader das Supercup-Match verfolgte. „Sozusagen als Anschauungsunterricht“, sagte Baur bei der Pressekonferenz und grinste. Am Sonntag muss sich der Vorjahresaufsteiger mit einem ähnlichen Kaliber auseinandersetzen. Mindestens. Die Kieler blieben zwar in der vergangenen Saison zum ersten Mal seit 13 Jahren ohne Titel, in der Bundesliga kam das Team von Trainer Alfred Gislason hinter den Rhein-Neckar Löwen und der SG Flensburg-Handewitt gar nur als Dritter ins Ziel.

Dass die Kieler in der kommenden Spielzeit wieder an die Macht wollen, zeigen alleine die Neuverpflichtungen: Der deutsche Nationaltorhüter Andreas Wolff kam von der HSG Wetzlar und dürfte zusammen mit dem dänischen Nationalkeeper Niklas Landis eines der weltbesten Duos überhaupt bilden. Mit Torsten Jansen und Dominik Klein verlor der THW zwar routinierte Linksaußen, der Gummersbacher Raul Santos indes gilt als einer der Besten seiner Zunft und ist mit 24 Jahren zudem ein Mann für die Zukunft.

Überraschend vom ungarischen Top-Club Veszprem zurückgekehrt ist Christian Zeitz. Im rechten Rückraum sahen die Verantwortlichen offensichtlich Handlungsbedarf – trotz Steffen Weinhold, Marko Vujin und Dener Jaanimaa.

Nicht nur auf dieser Position kann der TVB dem Gegner nicht das Wasser reichen. Weil Felix Lobedank und Djibril M’Bengue verletzt ausfallen, werden sich die etatmäßigen Rechtsaußen Bobby Schagen und Finn Kretschmer diese Aufgabe teilen. Der THW dagegen ist auf sämtlichen Positionen zwei- oder dreifach besetzt: auf Rechtsaußen mit Niclas Ekberg und Christian Sprenger, auf der anderen Seite mit Rune Dahmke und Santos, am Kreis mit Patrick Wiencek und René Toft Hansen.

Beim TVB stehen kleine Fragezeichen hinter dem Fitnesszustand von Marian Orlowski (Prellung am Fuß), Michael Kraus (Knieverletzung) und Dominik Weiß (krank). Markus Baur hofft, dass sie bis Sonntag wieder einigermaßen hergestellt sein werden.

Trotz der misslichen personellen Lage freut sich der Coach auf die Partie – auch wenn die Messlatte mit dem THW sehr hoch liege. „Wir werden das Beste aus der Situation machen und alles daransetzen, den Kielern einen harten Fight zu bieten“, sagt er. „Die Spieler, die fit sind, brennen alle.“

Info

Vor dem Spiel findet von 15.30 bis 18.45 Uhr auf der Terrasse im Palm Beach eine Warm-up-Party statt. Das Maskottchen Johnny und die verletzten Spieler werden Autogramme geben.

