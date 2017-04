TVB 1898 Stuttgart Michael Kraus verlängert bis 2019

„Der TVB ist mir sehr schnell ans Herz gewachsen. Es macht riesig Spaß hier mit den Leuten weiter an der Etablierung des Vereins zu arbeiten. Den nächsten Schritt müssen wir aber bereits in dieser Saison mit dem Klassenerhalt machen. Davon bin ich zu einhundert Prozent überzeugt“, so Kraus.

TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt freut sich über die Vertragsverlängerung von Mimi Kraus. „Wir freuen uns sehr, dass Mimi sich jetzt schon für uns entschieden hat. Das zeigt, dass er sich voll mit dem Verein identifiziert“, so Schweikardt.