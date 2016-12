TVB 1898 Stuttgart Neuer Keeper für den TVB

Der TVB Stuttgart hat einen neuen Torhüter verpflichtet. Mihai Pop, 31 jähriger Rumäne, spielte bis zum Sommer beim Champions-League Teilnehmer HCM Baia Mare in Rumänien und war zuletzt vertragslos. Foto: TVB

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat einen neuen Torhüter verpflichtet. Mihai Pop, 31 jähriger Rumäne, spielte bis zum Sommer beim Champions-League Teilnehmer HCM Baia Mare in Rumänien und war zuletzt vertragslos. Pop ist bereits am Mittwoch in der Partie gegen Frisch Auf! Göppingen spielberechtigt.