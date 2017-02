Ulm 82-Jähriger aus Klinik abgängig ZVW, 01.02.2017 11:53 Uhr

Symbolbild. Foto: Pixabay (CC0 Public Domain)

Ulm.

Das Krankenhaus meldete am Dienstag einen 82-Jährigen gleich zweimal als vermisst. Der Mann konnte in beiden Fällen am Hauptbahnhof von den Beamten der Bundespolizei aufgefunden und wieder zurück in ärztliche Behandlung gegeben werden. Das erste Mal verließ der 82-Jährige gegen 14.00 Uhr das Krankenhaus. Beim zweiten Versuch wurde der Mann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen Mitternacht am Hauptbahnhof Ulm aufgefunden. Welche Absichten der ältere Herr hatte, ist nicht bekannt.

