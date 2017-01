Ulm Knochenjob am Eisgalgen: Brauerei hält Tradition aufrecht

Ulm.

Winterliches Schauspiel auf dem Brauhof: Meterlange Eiszapfen reihen sich zu einem gefrorenen Vorhang - bis Braumeister Artur Russ kommt und sie mit Eispickel und hölzernem Vorschlaghammer in handliche Stücke zertrümmert. "Das ist echte Knochenarbeit", sagte Russ (57) am Dienstag bei der vierten und letzten Zerschlagung des sogenannten Eisgalgens der Kronenbrauerei im Ulmer Stadtteil Söflingen in diesem Jahr.