Ulm Millionenstreit zwischen Müller und Bank Sarasin vor Gericht

Ulm.

Der seit Jahren schwelende Millionenstreit zwischen dem Drogerie-Unternehmer Erwin Müller und der Schweizer Privatbank J. Safra Sarasin wird vom 10. April an vor dem Landgericht Ulm ausgetragen. Der Termin zur Verhandlung der Zivilklage Müllers am Ort des Unternehmenssitzes wurde von der 4. Zivilkammer beschlossen, wie ein Sprecher des Landgerichts am Dienstag bestätigte. Zuvor hatten die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" darüber berichtet.