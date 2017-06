Ulm Prozess: Vater soll Kind mit Kohlenmonoxid getötet haben

Ulm.

Vor dem Landgericht Ulm muss sich von heute an ein Vater als mutmaßlicher Mörder seines sechsjährigen Sohnes verantworten. Der heute 43-Jährige hat laut Anklage im Juli vergangenen Jahres versucht, das Kind und sich selbst durch Kohlenmonoxid zu vergiften. Dafür habe er im Schlafzimmer seiner Wohnung in Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) einen Holzkohlegrill entzündet. Der Junge starb an den giftigen Gasen.