Umtausch nach Weihnachten Wohin mit unnützen Geschenken?

Stuttgart - Das Geschenkpapier knistert verheißungsvoll. Die Spannung steigt, während man das Stoffband öffnet. Wir kennen das, es ist die klassische Auspacksituation in deutschen Wohnzimmern an Heiligabend. Blöd nur, wenn dann nicht die neue „Walking Dead“-Staffel zum Vorschein kommt, sondern Oma sich für die Helene-Fischer-DVD entschieden hat, von der sie immer so schwärmt. Jetzt kann man entweder frei heraus gestehen, dass man damit so gar nichts anfangen kann – oder nett lächeln und artig „Danke“ sagen. Ist ja schließlich gut gemeint.