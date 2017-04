Unterensingen Getötete Kinder: Obduktion der Leichen

In einem Wohnhaus in der Schulstraße sind am Freitag ein vierjähriger Junge und ein achtjähriges Mädchen tot aufgefunden worden. Der Vater hatte vermutlich seine beiden Kinder und anschließend sich selbst umgebracht.

Die Obduktion ergab nun, dass die beiden Kinder durch Gewalteinwirkung gegen den Hals zu Tode gekommen sind. Das Motiv der Tat liegt den Ermittlungen zufolge im persönlichen Bereich. Zum Schutz der Hinterbliebenen geben die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen hierzu keine weiteren Auskünfte.