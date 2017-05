Urbach B 29: Der große Stau bleibt aus

Reißverschluss. Das ist der heiße Tipp, den die Polizei und das Rathaus Urbach den Autofahrern mit auf den Weg geben, damit die Baustelle auf der Bundesstraße nicht zu einem Dauerärgernis wird. Wie der Kollege Peter Schwarz in seinem nebenstehenden Rundschlag ausführt, haben die meisten Autofahrer schon am ersten Tag den Reißverschluss begriffen und sich den Ärger eines hektischen Einfädelns erspart.

Noch ein Tipp aus dem Rathaus

Das Urbacher Rathaus hat noch einen weiteren Tipp parat: Die Bundesstraße in Urbach beziehungsweise Plüderhausen zu verlassen lohnt sich nicht. Denn in Urbach herrscht durch den gesamten Ort Tempo 30 – und der Schleichweg durch die beiden Orte ist wirklich ein Ausweg, auf dem die Autofahrer zum Schleichen gezwungen sind.

B-29-Pendler erinnern sich mit Schrecken an die sommerlichen Chaoswochen in den vergangenen Jahren, als der Belag der Bundesstraße zwischen Waiblingen und Schorndorf abschnittsweise saniert wurde und es nur einspurig in Richtung Schorndorf beziehungsweise Waiblingen lief. Sommerferien für Sommerferien ging es auf der B 29 morgens und abends nur im Schritttempo voran. Das Verkehrsaufkommen auf der B 29 hinter Schorndorf scheint aber bei weitem nicht so hoch zu sein wie das im mittleren Remstal, wo werktäglich mehr als 50 000 Fahrzeuge gezählt werden. Das Polizeipräsidium Aalen rechnet zwar während der Bauzeit mit Behinderungen und in den Spitzenzeiten mit Stau. Aber das Ausmaß der Staus bei den Baustellen zwischen Schorndorf und Waiblingen dürfte nicht erreicht werden.

Bauarbeiten voraussichtlich bis Ende September

Wie berichtet, wird die B-29-Brücke bei Urbach für 1,7 Millionen Euro saniert. Die Bauarbeiten haben am Montag begonnen und dauern voraussichtlich bis Ende September.

Bekanntlich soll der Tag nicht vor dem Abend gelobt werden. Ein Blick auf den abendlichen Berufsverkehr zeigt: Der Verkehr staute sich am Montagabend bis zur Ausfahrt Urbach zurück. Allerdings hält sich der Rückstau in Grenzen. In den Verkehrsmeldungen von Polizei und Rundfunk tauchte die Bundesstraße 29 überhaupt nicht auf.